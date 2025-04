Kimmich traut Müller noch viel zu: "Hat noch was im Köcher"

Joshua Kimmich sieht in der Verletzung von Jamal Musiala auch eine Chance für Thomas Müller. "Wir haben ja noch ein paar Wochen in dieser Saison. Jetzt ist Jamal verletzt, und Thomas hat noch was im Köcher", sagte der Nationalspieler des FC Bayern nach dem 3:1-Sieg beim FC Augsburg.

Nationalspieler Musiala hatte sich kurz nach der Pause am Oberschenkel verletzt und wird laut Sportvorstand Max Eberl mindestens im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen Inter Mailand fehlen. In Augsburg war es Müller, der Musiala ersetzte - eine Variante, die auch gegen Inter denkbar wäre.