Klausel greift: Werder-Anführer verlängert

Seit seinem Wechsel zu den Hanseaten im Jahr 2021 ging es in der Karriere von Marvin Ducksch steil bergauf.

Der Vertrag von Top-Scorer Marvin Ducksch beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat sich automatisch um ein Jahr bis 2026 verlängert. Weil der 31-Jährige beim 2:1-Erfolg in Stuttgart am Sonntag zum 25. Mal in der laufenden Bundesliga-Saison mindestens über 45 Minuten auf dem Platz stand, griff nach Informationen der Deichstube eine im Vertrag verankerte Klausel.