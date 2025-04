Kompany: „Extra scharf“ gegen BVB, aber weiter mit Sorgen

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany rechnet im Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund nicht mit der Rückkehr von Kingsley Coman und Aleksandar Pavlovic. „Das werden wir noch sehen, aber ich gehe davon aus, dass sich für das Spiel nicht viel ändert“, sagte Kompany am Freitag vor dem Klassiker. Coman (Entzündung am Fuß) und Pavlovic (Pfeiffersches Drüsenfieber) waren in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen.