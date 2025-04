Kovac dementiert angebliche Hummels-Pläne nicht

"Was bei der WM passiert, ist so weit weg", sagte Kovac, sein Fokus liege auf der nächsten harten Aufgabe in der Liga: "Ich habe Bayern vor der Brust!" Dazu kämen weitere Ligaspiele und "noch mindestens eins" in der Champions League: Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) empfängt der BVB den FC Barcelona zum Viertelfinalrückspiel in der Champions League. Dort muss Dortmund ein 0:4 aufholen.