KSC schlägt Fürth und hält Anschluss nach oben

Der Karlsruher SC hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss zu den Aufstiegsrängen gewahrt. Gegen die SpVgg Greuther Fürth gewann der KSC sein Heimspiel mit 1:0 (0:0) und hegt mit 44 Punkten zumindest noch leise Hoffnungen, in den verbliebenen Spielen an Relegationsplatz drei heranzurücken.