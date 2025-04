Kurioser TV-Moment bei Didi Hamanns Einzug im Dopa für Lacher

Der ehemalige Profi, der unter anderem für den FC Bayern und den FC Liverpool spielte, sollte zu Beginn der TV-Show - wie bei den prominenten Gästen üblich - durch eine Drehtür am Münchner Flughafen zu der Runde stoßen. Weil diese enorm langsam lief, musste Hamann nach der Vorstellung von Moderator allerdings lange im Türraum verharren. Ein launiger Dialog mit König folgte.

„Didi, gib Gas!“

„Didi, gib Gas!“, rief König Hamann unter Gelächter der Zuschauer zu: „You’ll never walk alone, aber ganz schön langsam“, ergänzte der Moderator in Anspielung auf die berühmte Liverpool-Hymne, mit der Hajo von Hadeln und seine Band Hamanns Einzug unterlegten.