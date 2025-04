Laimer schwärmt von Müller: "Kann man nicht ersetzen“

Müller? „Einer der größten Spieler, die es gibt“

Es habe ihm in dieser Zeit „sehr viel Spaß“ gemacht, mit Müller „in der Kabine zu sein und auf dem Platz zu stehen“, sagte der 27-Jährige: „Er ist einer der größten Spieler, die es gibt und der mir sehr viel helfen konnte in den letzten zwei Jahren.“

Da er in der Kabine neben ihm saß, habe er genug „Sprüche von ihm abbekommen oder mitbekommen“, erzählte Laimer mit einem Grinsen: „Er ist wie er ist, er ist hundert Prozent echt in dem, was er macht“. Es mache Müller als Person aus, „dass er egal, wo er ist, so viel Energie, Freude und Spaß reinbringt und jeden um sich herum besser machen kann.“