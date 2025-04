Leipzig-Duo stellt klar: Klopp ist "kein Schatten-Trainer"

Seit einigen Wochen stehen Zsolt Löw und Peter Krawietz als Interimsduo an der Seitenlinie von Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Dass im Hintergrund Jürgen Klopp die Fäden zieht, weist das Duo zurück. "Wir sind mit Jürgen natürlich im Austausch", sagte Krawietz in einem Interview mit der Sport Bild - ein "Schatten-Trainer" sei der Global Head of Football von Red Bull jedoch nicht.