Lewandowski schwärmt von Kovac

Stürmerstar Robert Lewandowski hält Niko Kovac bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund für den richtigen Trainer. „Niko hat viel Erfahrung und arbeitet sehr akribisch. Ich glaube, dass er die Mannschaft nach vorne bringen kann. Beim Spiel gegen uns und auch zuvor beim 2:2 in München war erkennbar, dass Dortmund in letzter Zeit unter ihm schon einen wichtigen Schritt gemacht hat. Meiner Meinung nach passt er sehr gut zum BVB“, sagte der Angreifer des FC Barcelona der Bild am Sonntag.