Maier über Müller: Bayern "verliert ein Stück seiner Seele"

Torwart-Legende Sepp Maier sieht den möglichen Abschied von Thomas Müller bei Bayern München kritisch. „Solche Spieler machen einen Verein aus, sie sind seine Seele – und genau diese Typen werden in der heutigen Zeit immer seltener“, sagte Maier bei Sport1: „Mit ihnen verliert der Klub ein Stück seiner Seele.“

Das hätte sich auch Maier gewünscht. „Ganz nachvollziehen kann ich die Entscheidung nicht. Ein ziemlich bitteres Ende“, sagte der 81-Jährige. An einen Wechsel ins Ausland glaubt er derweil nicht. „Thomas wird seine Karriere beenden“, sagte Maier: „Was soll er in Amerika oder Dubai? Thomas gehört nach München – hier hat er seine Familie, seine Frau, die Pferde und alles, was ihn glücklich macht.“