Mario Götze: Unterschiedsspieler in neuer Rolle

„Rotwein wird auch immer besser, wenn er älter wird“, lobte TV-Experte Lothar Matthäus Götze nach der Partie. Und tatsächlich bewies Götze einmal mehr seine Klasse: Er leitete den entscheidenden Angriff selbst ein. Er sah, wie Hugo Larsson den Ball an den Pfosten setzte und war im richtigen Moment zur Stelle, um den Abpraller in der 70. Minute zum 1:0-Siegtreffer zu verwerten. Nach zwei Heimniederlagen sicherte sich die Eintracht damit drei enorm wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze.

„Fußballerisch einfach eine absolute Top-Qualität“

Der Routinier verleiht der jungen Frankfurter Mannschaft nicht nur spielerische Klasse, sondern auch die nötige Ruhe. Gerade in emotional aufgeladenen Situationen, in denen das junge Team noch ungestüm und unkontrolliert agiert, sorgt er für Stabilität und klare Strukturen auf dem Platz. Das zeigte sich besonders im Spiel gegen Stuttgart, als es nach Abpfiff zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen Jeff Chabot und Tuta kam. Während sich die Gemüter erhitzten, stellte sich Götze schlichtend dazwischen und wechselte klärende Worte mit beiden Spielern.

Auch Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung schätzte im STAHLWERK Doppelpass von SPORT1 die Ruhe und Spielintelligenz des Mittelfeldstrategen. Außerdem betonte er, wie wichtig es sei, jemanden zu haben, der „solche Crunch-Time-Momente schon mal erlebt hat. Deswegen ist Mario Götze auch so wichtig für uns.“ Experte Stefan Effenberg verglich ihn mit Thomas Müller, was seine Bedeutung auch neben dem Platz angeht.

Götze blüht in neuer Rolle auf

Auch beim 4:1 im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Ajax Amsterdam zog Götze die Aufmerksamkeit der gegnerischen Verteidiger auf sich. Nachdem Omar Marmoush den Klub in der Winterpause zu Manchester City verlassen hatte, stand Toppmöller vor der Herausforderung, dessen Präsenz rund um den Strafraum zu ersetzen. Anders als in der Hinrunde, als er oft defensiver auflief oder auf den Flügeln zu finden war, agierte er nun direkt hinter Sturmspitze Hugo Ekitiké. „Mit Ball brauchen wir nicht über die Klasse dieses Spielers zu sprechen“, schwärmte Toppmöller.

Dank Götzes Zutun baute die Eintracht in der Liga ihre aussichtsreiche Position hinter dem Spitzenduo aus Bayern München und Leverkusen weiter aus. Die Ambitionen der Hessen sind groß: Sie wollen nicht nur in der Bundesliga um die Champions-League-Plätze kämpfen, sondern auch in der Europa League für Furore sorgen. Im Achtelfinale wartet nun das Duell mit Tottenham Hotspur am 10. April (ab 21 Uhr im LIVETICKER) – ein weiterer Prüfstein für Götze und seine Mannschaft.