Matthäus: BVB-Sieg im Klassiker wäre "kleine Sensation"

Der Rekordnationalspieler lobt Dortmunds Trainer Kovac, sieht den FC Bayern am Samstag aber im Vorteil.

Lothar Matthäus sieht den FC Bayern im Bundesliga-Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund klar im Vorteil. Ein Sieg des BVB beim Tabellenführer wäre "eine kleine Sensation", sagte der deutsche Rekordnationalspieler bei einem Sky-Pressetermin in München.

Obwohl das Duell aufgrund der Dortmunder Schwächephase in der Liga "nicht mehr das Spiel der Saison" sei, wie Matthäus betonte, lässt er das Klassiker-Etikett noch gelten. "Es hat Tradition, es geht um viel Prestige." Und sollte die Borussia doch gewinnen, könnte es in der Meisterschaft "noch einmal spannend werden".

Dortmund, kritisierte Matthäus, habe trotz eines "Champions-League-Kaders" und einer "erfolgreichen Saison" in der Königsklasse die Erwartungen in der Bundesliga nicht erfüllt. Für den erneuten Einzug in die Champions League brauche es "ein Wunder", die Chancen bezifferte er auf "fünf bis zehn Prozent".