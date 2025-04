Matthäus kritisiert Hoeneß: "Uli kann sich dann einfach nicht zurückhalten"

Matthäus: Hoeneß „hat dem FC Bayern häufiger geschadet“

Auch in der Causa Thomas Müller sorgte Hoeneß für Wirbel, als er am Rande der Premiere der Müller-Doku die zuvor getätigten Aussagen von Sportvorstand Max Eberl bezüglich einer Vertragsverlängerung mit dem Bayern-Urgestein einkassierte.

„Ich glaube schon, dass der FC Bayern und Thomas Müller gemeinsam eine Entscheidung treffen müssen, denn wir sind ja nicht auf dem Basar, wo jeder machen kann, was er will“, sagte Hoeneß auf SPORT1 -Nachfrage Ende Februar .

Causa Müller sorgt für Unruhe

Eberl hatte Anfang Januar auf einer PK Müller einen neuen Vertrag in Aussicht gestellt. „Wenn er Lust hat, weiterzumachen, dann schauen wir uns tief in die Augen, gucken uns den Kader an und dann wird es weitergehen“, sagte Eberl.