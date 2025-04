Offizielles Angebot! Das soll Bayern Sané bieten

Geht jetzt alles ganz schnell? Der FC Bayern soll Leroy Sané ein offizielles Vertragsangebot vorgelegt haben. Das berichten Sky und kicker am frühen Donnerstagabend.

Demnach bietet der deutsche Rekordmeister dem 29-Jährigen eine Verlängerung um weitere drei Jahre an, laut Sky beinhaltet der neue Vertrag ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro - inklusive Boni könnte dieses auf 14 bis 16 Millionen Euro ansteigen. Zum jetzigen Zeitpunkt soll Sané 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Sané will bleiben

Sané verbuchte in dieser Spielzeit in 24 Ligaspielen bislang neun Saisontore und fünf Assists, nie zuvor traf er in der Bundesliga häufiger.