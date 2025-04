Mit der Idee des Hinspiels: Mainz will Bayern erneut ärgern

„Wir wollen das Gleiche machen wie letztes Mal. Es wird die gleiche Methode, um Bayern München zu schlagen“, kündigte der 50-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) an: „Wir sind die einzige Mannschaft in der Liga, die in dieser Saison eine positive Bilanz gegen Bayern schaffen kann. Deswegen müssen wir es probieren.“