Müller-Aus bei Bayern? Jetzt spricht Kumpel Schweinsteiger

Die Ära Thomas Müller beim FC Bayern endet wohl am Saisonende, die Klub-Ikone soll keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Was denkt Kumpel Bastian Schweinsteiger darüber?

„Für mich ist eigentlich nur entscheidend, dass der Thomas selbst seine Entscheidung so fällt, wie er es am liebsten haben will. Da ist er ja alt und erfahren genug und weiß genau, was das richtige für ihn ist“, sagte Schweinsteiger am Rande eines Termins der am 12. April beginnenden Kings League im Gespräch mit SPORT1.