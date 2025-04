Müller-Aus sorgt für Entsetzen: "Selten von meinem Verein so enttäuscht worden"

Nachdem die 35 Jahre alte Bayern-Ikone in einem Post auf LinkedIn das Ende seiner Spielerkarriere bei den Münchnern ab Sommer bekannt gegeben hatte, ließen wütende Reaktionen nicht lange auf sich warten.

So schrieb User nicor1210 auf Instagram: „Eine Schande diese Entscheidung von der Führungsetage! Das ist unser größter Spieler! Er hätte entscheiden sollen!!!!💔"

Fassungslosigkeit nach Müller-Aus

In die gleiche Kerbe schlägt paullpk: „Schämt euch“, während sich luca.111023 fragt: „Wie könnt ihr so mit einer der größten Vereinslegenden umgehen“?

Fassungslos reagierte auch lockenkopf_mit_brille: „Selten von meinem Verein so enttäuscht worden. 💔"

„Disrespectful from the club“, also respektlos von Seiten des Klubs sei laut unciecrunkie der Entschluss, Müller keinen neuen Vertrag zu geben.