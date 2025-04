Müller egalisiert Klassiker-Rekord von Hummels

Der 35-Jährige, der den FC Bayern zum Saisonende nach 17 Profijahren verlassen wird, stand am Samstagabend gegen Borussia Dortmund ( JETZT im LIVETICKER ) als Kapitän in der Startelf.

Insgesamt war es bereits das 45. Duell für Müller mit dem BVB in allen Wettbewerben, er gewann davon bislang 26 bei vier Remis und 14 Niederlagen.

Müller in Startelf: Das sagen Kompany und Kovac

„Weil Thomas immer was bringt“, begründete Bayern-Trainer Vincent Kompany bei Sky seinen Entschluss, Müller von Beginn an zu bringen: „Er ist eine Legende. Ich sehe in seiner Rolle eine Möglichkeit, der Mannschaft zu helfen. Es geht immer um die Mannschaft.“