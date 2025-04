Musiala: "Mein großes Ziel ist die Klub-WM"

SID 22.04.2025 • 21:43 Uhr Der Jungstar will in den USA nach seinem Muskelbündelriss wieder dabei sein. Die Bayern sieht er für die Zukunft gerüstet.

Bayern Münchens verletzter Jungstar Jamal Musiala will beim Start der Klub-WM in den USA Mitte Juni wieder dabei sein. „Ich habe am ersten Tag nach meiner Verletzung mit der Arbeit am Comeback begonnen, und so weit läuft alles nach Plan. Ich habe ein großes Ziel: die Klub-WM. Denn dort geht es um viel Prestige, Einnahmen für den Verein und einen neuen, internationalen Titel. Und den wollen wir gewinnen! Ich will in den USA wieder auf dem Platz stehen“, betonte der 22-Jährige in Sport Bild.

Der Nationalspieler hatte sich zuletzt beim Bundesligaspiel in Augsburg einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen. Er verpasste wegen der schweren Verletzung auch die beiden Viertelfinale-Spiele in der Champions League gegen Inter Mailand (1:2/2:2). "Das Ausscheiden tatenlos am TV zu verfolgen tat richtig weh. Ich habe mit den Jungs gelitten, ich finde, dass wir trotz der Ausfälle super gekämpft haben und mehr verdient gehabt hätten", sagte Musiala.

Das Ausnahmetalent glaubt fest an sein Team. "In unserer Mannschaft steckt eine große Zukunft. Wir haben viele Top-Spieler, sowohl letzte Saison gegen Real als auch jetzt gegen Inter haben nur Kleinigkeiten gefehlt. In dieser Mannschaft steckt der Champions-League-Sieg, davon bin ich überzeugt", sagte Musiala.