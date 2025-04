Nach Auswechslung in München: Mainz gibt Entwarnung bei Caci

Bundesligist FSV Mainz 05 hat Entwarnung bei Abwehrspieler Anthony Caci gegeben. Der Franzose habe im Auswärtsspiel beim deutschen Rekordmeister Bayern München (0:3) am Samstag „keine schwerwiegende Verletzung“ erlitten, teilten die Rheinhessen am Montag mit.

Ob Caci bereits im Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt wieder mit dabei sein wird, hänge „vom Heilungsverlauf in den kommenden Tagen ab“, schrieb der Klub in einer Mitteilung.