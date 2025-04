Nach CL-Aus: FC Bayern bleibt auf Titelkurs

Harry Kane brachte die Bayern, die am Mittwoch in der Königsklasse bei Inter Mailand an ihrem Traum vom „Titel dahoam“ gescheitert waren, in der 13. Minute in Führung. Für den Torjäger war es bereits der 24. Ligatreffer. Konrad Laimer (19.) und Kingsley Coman (36.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Joshua Kimmich (56.) erhöhte nach dem Wechsel.