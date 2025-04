Horror-Crash: Gute Gulacsi-Nachricht

Der Torwart von RB Leipzig hatte sich am Samstag bei einem Zusammenstoß mit dem Profi von Holstein Kiel eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Torwart Peter Gulacsi vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat nach seinem schweren Zusammenprall das Krankenhaus wieder verlassen. Wie der Klub am Ostersonntag mitteilte, sei der Ungar mittlerweile zu Hause. Gulacsi durchlaufe nun das „Concussion Protocol“ nach den Vorgaben der Deutschen Fußball Liga (DFL). Der 34-Jährige werde „vorerst ein paar Tage Pause“ einlegen.

Gulacsi war am Samstag beim 1:1 gegen Holstein Kiel in der 63. Minute mit Gegenspieler David Zec zusammengestoßen und hatte sich dabei eine Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Ohr zugezogen. Auch Zec hatte eine Gehirnerschütterung erlitten.