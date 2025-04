Nach Einzug ins Pokalfinale: VfB hofft auf "Energieschub"

Der VfB Stuttgart will nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale auch in der Fußball-Bundesliga zurück in die Spur finden. „Es war emotional, das zehrt auch. Aber mit dem positiven Ausgang hast du die Hoffnung, einen Energieschub zu bekommen“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Wir wollen versuchen, den Schwung mitzunehmen und eine Serie zu starten.“