Nach Leite-Schock: Baumgart gibt leichte Entwarnung

Sein Verteidiger hatte einen Ball in Bochum an den Kehlkopf bekommen.

Trainer Steffen Baumgart von Union Berlin in der Sorge um Verteidiger Diogo Leite leichte Entwarnung geben. „Ich kann sagen, dass er heute Abend oder morgen aus dem Krankenhaus kommt. Es scheint nicht so schlimm zu sein wie befürchtet“, sagte der 53-Jährige nach dem 1:1 (1:0) beim abstiegsbedrohten VfL Bochum am Sonntag. Leite hatte in der zweiten Halbzeit einen knallharten Schuss gegen den Kehlkopf bekommen und wurde mit einer Trage abtransportiert.