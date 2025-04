Nerlinger: BVB und Inter entscheiden über Bayern-Saison

Für Christian Nerlinger entscheiden die nächsten Tage über Wohl und Wehe bei seinem Ex-Klub Bayern München. "Wenn man gegen Inter ausscheidet – was ich nicht glaube –, dann geht die Welt unter. Wenn man gegen die Italiener und auch in der Liga gegen den BVB gewinnt, dann wandelt sich alles in komplette Euphorie um", sagte der frühere Sportdirektor der deutschen Rekordmeisters im ran-Interview.

Das sei in München schwer genug. Ein Sportchef wie er damals oder Max Eberl heute ziehe in das Bayern-Haus "nur zur Miete ein. Das kann ein, zwei, drei Jahre oder sechs Jahre dauern", sagte er. Für Eberl sei es "sicherlich keine leichte Aufgabe, einerseits Kosten zu senken und andererseits Spieler zu halten".

Vor dem Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund sieht Nerlinger den "Wahnsinnskader" der Bayern gegenüber jenem des BVB als "überlegen" an. Die Borussia sei "sehr weit entfernt" vom langjährigen Status als Nummer zwei: "Es wirkt so, als seien die Dortmunder in einer Findungsphase." Die Bayern dagegen sieht er noch immer als einen "der Topfavoriten auf den Titel" in Europa.