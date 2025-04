Neue Position: Zoller kehrt zum VfL Bochum zurück

Simon Zoller bleibt dem Fußball nach seinem Karriereende erhalten. In Bochum soll er in anderer Funktion arbeiten. Wie diese genau aussieht, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Simon Zoller wird nach seinem Karriereende im Sommer zum VfL Bochum zurückkehren. Der Stürmer des FC St. Pauli soll seinen früheren Klub ab dem 1. Juli in einer neuen Position unterstützen. Dies gab der Verein am Montag bekannt. Zur konkreten Rolle von Zoller äußerte sich der Fußball-Bundesligist zunächst noch nicht.

"Da der volle Fokus des gesamten Vereins in den kommenden Wochen dem großen Ziel Klassenerhalt gilt, werden wir erst nach dem Saisonfinale über Zollers neue Funktion sowie die damit verbundenen Aufgaben informieren", teilte der Verein mit.

Am Samstag hatte Zoller öffentlich gemacht, dass er seine aktive Karriere beim FC St. Pauli nach der Saison auch aus gesundheitlichen Gründen beenden werde. Es sei "körperlich und auch vom Kopf her schwierig geworden, weiterhin dagegen anzukämpfen", sagte Zoller in einem emotionalen Video.