Bayern gibt Update bei Neuer

Bayern München kann im Saisonendspurt wohl wieder auf Kapitän Manuel Neuer zurückgreifen. Der Kapitän bestritt am Freitag erstmals seit seiner Wadenverletzung wieder Teile des Mannschaftstrainings.

Das Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den FSV Mainz 05, in dem die Bayern ihre 34. Meisterschaft perfekt machen können, kommt allerdings noch zu früh für den 39-Jährigen. Im Tor der Bayern wird erneut Jonas Urbig stehen.

Danach treffen die Bayern in der Liga noch auf Leipzig, Gladbach und Hoffenheim. Im Sommer steht überdies die Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) an.