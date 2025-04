Neunte Heimpleite: Bochum rätselt über Schwäche im Ruhrstadion

Wo ist die berüchtigte Heimstärke des VfL Bochum geblieben? In den vergangenen Jahren blieb der Ruhrpottklub nicht zuletzt deshalb in der Bundesliga, weil er im Ruhrstadion die nötigen Punkte holte. In dieser Saison stehen nach 15 Heimspielen bereits neun Niederlagen zu Buche - Negativrekord in der Vereinsgeschichte.