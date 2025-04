Olympiasieger bedauert Müller-Abschied: "Es ist schade. Thomas Müller ist quasi der FC Bayern“

Müller-Abschied in Mailand? „Das war schon ein Gänsehautmoment“

Trotz des Ausscheidens erinnert sich Wellinger gerne an die Momente im San Siro zurück. Speziell ein Moment nach Spielende blieb für ihn in Erinnerung: „Ich stand in der Bayern-Kurve und da gab es nach dem Spiel den Moment, als er vom Interview zurück in die Kabine gegangen ist, da war der Rest vom Stadion schon leer. Das war schon ein Gänsehautmoment - für uns alle da in der Kurve, aber vor allem auch für ihn.“