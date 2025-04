FC Bayern: Eberl enthüllt im Dopa gute Neuigkeiten von Pavlovic

Aleksandar Pavlovic steht beim FC Bayern vor dem Comeback. Spätestens am kommenden Wochenende soll der Mittelfeldspieler in den Kader zurückkehren.

Vor den entscheidenden Wochen in Sachen Meisterschaft und Champions League geht der FC Bayern personell am Krückstock – doch zumindest bei einem Spieler gibt es einen Hoffnungsschimmer.

Für das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am Dienstag gegen Inter Mailand dürfte der 20 Jahre alter Mittelfeldspieler noch nicht in Frage kommen, aber womöglich am kommenden Samstag im Klassiker gegen Borussia Dortmund und dann im Rückspiel bei Inter.