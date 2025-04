RB Leipzig siegt bei Löws Bundesliga-Debüt

RB Leipzig erwischt gegen die TSG Hoffenheim einen Fehlstart. Am Ende feiern die Sachsen beim Bundesliga-Debüt von Zsolt Löw einen Erfolg.

RB Leipzig hat Interimstrainer Zsolt Löw einen erfolgreichen Einstand in der Fußball-Bundesliga beschert. Drei Tage nach dem Halbfinal-Aus im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart siegten die Sachsen nach langer Überzahl gegen die TSG Hoffenheim mit 3:1 (2:1) und feierten einen wichtigen Erfolg im Kampf um das internationale Geschäft.

Benjamin Sesko (24.), Ridle Baku (43.) und der eingewechselte Yussuf Poulsen (84.) sorgten in einem Spiel der Torwartfehler für den zwölften Saisonsieg der Leipziger, die sich für die erneute Qualifikation für die Champions League steigern müssen. Die TSG, für die Löw (45) einst als Spieler auflief, ist seit vier Spielen sieglos und steckt weiter im Abstiegskampf. Tom Bischof (11.) hatte die Kraichgauer in Führung gebracht. Leo Östigard (28.) sah nach einer Notbremse am enteilenden Lois Openda die Rote Karte.