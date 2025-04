Remis gegen Kellerkind Kiel! Mainz lässt erneut Punkte liegen

Europa weiter im Blick – doch im Rennen um die begehrten Champions-League-Plätze hat der FSV Mainz 05 in der Bundesliga den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen: Die Rheinhessen kamen am Samstagnachmittag gegen den Tabellenletzten Holstein Kiel nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, nachdem sie bereits am vergangenen Wochenende in Dortmund verloren hatten (1:3). Dennoch bleibt der FSV auf Tabellenrang vier.