Reservist Hofmann frustriert: „Einfach sehr schwierig“

Leverkusens Jonas Hofmann kam in dieser Bundesliga-Saison erst dreimal von Beginn an zum Einsatz. Der 32-Jährige schließt einen Wechsel nicht aus.

Leverkusens Jonas Hofmann kam in dieser Bundesliga-Saison erst dreimal von Beginn an zum Einsatz. Der 32-Jährige schließt einen Wechsel nicht aus.

Nach einer fast kompletten Saison in der Reservistenrolle hat Bayer Leverkusens Jonas Hofmann Trainer Xabi Alonso mangelnde Kommunikation vorgeworfen. Er habe vom Spanier nur „sehr wenig“ Hinweise bekommen, warum er so wenig spiele, sagte Hofmann nach seinem Kurzeinsatz beim Bundesliga-Heimsieg gegen den FC Augsburg (2:0). Einen Abgang vom Werksklub schließt der Offensivspieler im Sommer nicht aus. „Fakt ist natürlich, dass ich noch zwei Jahre Vertrag habe und auch 33 werde im Sommer. Man muss realistisch bleiben. Aber die Situation ist sehr schwierig und ich will Fußball spielen.“

Der langjährige Nationalspieler kam in dieser Bundesliga-Spielzeit erst dreimal von Beginn an zum Einsatz, der Frust beim 32-Jährigen sitzt rund ein Jahr nach dem Double-Gewinn tief: „Ich finde es einfach sehr schwierig, wenn man ein großer Bestandteil war in der Vorsaison bei so einer erfolgreichen und einmaligen Saison und dann so außen vor gelassen wird.“