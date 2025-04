Rolfes über Titelrennen: "Es ist immer was drin"

„Es ist immer was drin, solange es nicht anders entschieden ist“, sagte Sportchef Simon Rolfes, der aber vor allem auf die eigenen Leistungen schauen will: „Ich kann nur sagen: Sind wir in der Lage, alle unsere Spiele zu gewinnen? Ja!“

Meisterschaft letzte Titelchance für Bayer

Die Meisterschaft ist nach dem blamablen Pokal-Aus in Bielefeld und dem krachenden Scheitern in der Champions League an den Münchnern die letzte Titelchance für den Double-Gewinner. Am Samstag gegen Union Berlin (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wollen die Leverkusener ein anderes Gesicht zeigen als beim glücklichen 1:0-Erfolg in Heidenheim am vergangenen Wochenende - unabhängig von einem möglichen Comeback von Ausnahmekönner Florian Wirtz.