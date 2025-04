Bundesliga-Kracher wird zum DFL-Werbeprodukt

Übertragung in über 200 Ländern, 30 Kameras im Einsatz, Public Viewing in den USA und Japan.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) rührt rund um den „ Bundesliga -Klassiker“ zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/ Sky ) massiv die Werbetrommel für ihr Produkt. „Wenn der deutsche ‚Klassiker‘ ausgetragen wird, schauen Fußballfans auf der ganzen Welt zu“, ließ der Ligaverband mit Blick auf die Übertragung „in mehr als 200 FIFA-Mitgliedsländern“ wissen: „Entsprechend wird das Spiel mit einem zukunftsweisenden Medienkonzept in höchster Qualität produziert.“

Weltweit wird die Partie mit der Kampagne „ALWAYS DER KLASSIKER“ beworben. Am Spieltag werden unter anderem in New York City, Tokio und Osaka Public Viewings organisiert. Medienpartner beIN begleitet zwei Fans aus Thailand, die vorher noch nie ein Bundesliga-Spiel live erlebt haben, auf ihrer Reise nach München. In die globalen Aktivitäten ist unter anderem Jürgen Klinsmann eingebunden.