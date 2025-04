Saisonaus für Kiels Komenda

Der 28 Jahre alte Abwehrspieler erlitt im Abschlusstraining vor dem Gastspiel bei RB Leipzig einen Sehnenriss im Oberschenkel und steht Trainer Marcel Rapp in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung.

Das teilte der Klub am Samstagnachmittag mit. Komenda absolvierte in Kiels Premierensaison in der Bundesliga 19 Spiele.