Schmidt: "Abstiegskampf für uns Lust, nicht Last"

Allerdings, fügte der FCH-Coach an, sei "der Kampf um den Klassenerhalt für uns Lust und nicht Last. Negative Dinge dürfen nicht so nah an uns heran." Überhaupt spiele im Saisonendspurt die Psyche eine entscheidende Rolle, meinte Schmidt: "Es ist wichtig, dass die Mannschaft weiß, wie sie taktisch spielen muss. Aber in dieser Phase geht es umso mehr um den Kopf, um Emotionen, Zweikämpfe. Das ist jetzt wichtig."