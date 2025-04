Schmidt: Bielefeld für Heidenheim als Vorbild

Heidenheim muss gegen die Topteams ran

Heidenheim, das auf den angeschlagenen Torjäger Budu Siwsiwadse verzichten muss, hatte zuletzt im Abstiegskampf sieben Punkte geholt, steht nun aber vor einem heißen April mit Spielen gegen Leverkusen, Frankfurt, Bayern München und Stuttgart. "Jetzt kommen die Topteams. Idealerweise holst du gleich gegen Leverkusen was, da steigt das Selbstvertrauen noch mal an. Wir treten an, um im April was mitzunehmen, damit wir im Mai in den entscheidenden Spielen voll da sind", sagte Schmidt.