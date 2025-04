Schmidts Rat an Wanner und Krätzig: "Nicht klein machen"

„Sie sollen sich nicht kleiner machen als sie sind. Sie sind gute, junge Spieler. Für sie hat es in dieser Saison nicht gereicht, für die Bayern zu spielen. Sonst wären sie nicht ausgeliehen. Natürlich kennen sie viele Spieler, die DNA und die Mentalität der Bayern. Da besteht eher die Gefahr, dass man zu vorsichtig ist“, sagte Schmidt vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den deutschen Rekordmeister.

Heidenheim-Trainer mit Forderung an Bayern-Talente

Die beiden Talente Wanner (19) und Krätzig (22) sind bis Saisonende zum FCH ausgeliehen. In München besitzen beide noch einen Vertrag bis 2027. Gegen den FC Bayern müssten beide nun, so Schmidt weiter, „eine gute Mischung finden aus Aggressivität und zeigen, was man kann. Und dann nach dem Spiel in die Kabine gehen und sagen: War nicht so gemeint. Das wäre mir viel lieber.“