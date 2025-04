Schon wieder! Böser Baumann-Patzer

Das war ein ganz bitterer Patzer für die deutsche Nummer 1! Oliver Baumann, in Abwesenheit von Marc-André ter Stegen mittlerweile Stammkeeper in der Nationalmannschaft, hat sich bei der Auswärtsniederlage seiner TSG Hoffenheim bei RB Leipzig (1:3) einen folgenschweren Fehler geleistet.

Der 34-Jährige fing sich in der 24. Minute beim Stand von 1:0 für seine TSG einen wahren Slapstick-Gegentreffer und damit RB-Interimstrainer Zsolt Löw einen erfolgreichen Einstand in der Bundesliga beschert.

Hoffenheim-Keeper Baumann kassiert Slapstick-Tor gegen Leipzig

Tom Bischof hatte Hoffenheim in der 11. Minute in Führung gebracht - dabei wiederum sah Baumanns Gegenüber Peter Gulacsi ebenfalls nicht gut aus: Zunächst spielte er den Ball unbedrängt in die Füße von Bazoumana Touré, der an Bischof weiterleitete. Bei dessen Treffer aus rund 25 Metern machte Gulacsi ebenfalls keine gute Figur.