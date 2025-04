Atubolu-Diagnose da: SC-Keeper fällt aus!

Stammtorhüter Noah Atubolu wird dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg im Kampf um Europa einige Zeit fehlen. Wie die Breisgauer mitteilten, zog sich der 22-Jährige eine Kapselverletzung in der Schulter zu und werde deshalb „bis auf Weiteres“ ausfallen.

Atubolu war am vergangenen Sonntag im Spiel gegen Union Berlin (1:2) in der 58. Minute ausgewechselt worden, nachdem er bereits in der ersten Halbzeit mit einem Mitspieler zusammengeprallt war.