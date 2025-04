Skandalspiel: Endgültige Entscheidung fix

Für Bochum ist das Urteil im Abstiegskampf möglicherweise die letzte Hoffnung. Drei Spieltage vor Schluss ist der VfL (21 Punkte) mit vier Punkten Rückstand auf den 1. FC Heidenheim auf Relegationsrang 16 Tabellenletzter. Bei einer Niederlage im direkten Duell in Heidenheim am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) wäre Bochum abgestiegen. Union hat den Klassenerhalt bereits sicher.

Bochum-Boss: „Fühlen uns absolut bestätigt“

„Wir fühlen uns in unserer Auffassung absolut bestätigt, da nun auch in dritter Instanz dasselbe Urteil gefällt wurde“, sagte VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig: „Wir sind froh, dass die Geschichte nun hoffentlich endgültig erledigt ist und sich beide Vereine in den kommenden Wochen voll auf die sportlichen Herausforderungen an den letzten drei Bundesliga-Spieltagen konzentrieren können.“