So viele Spiele soll Neuer an Urbig abgeben

Der FC Bayern will Jonas Urbig als neue Nummer 1 aufbauen. Nun steht offenbar fest, dass ihm Manuel Neuer eine beträchtliche Anzahl an Spielen überlassen wird.

Manuel Neuer steht nach überstandener Wadenverletzung vor seinem Comeback und könnte schon beim Gastspiel in Leipzig am Samstag zum Einsatz kommen.

Beim FC Bayern plant man aber schon über die Bundesliga-Saison hinaus. Und wie die Sport-Bild berichtet, wird der Kapitän in der kommenden Spielzeit eine zweistellige Anzahl an Partien an Jonas Urbig abgeben.