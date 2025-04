Spieler des Tages: Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)

Schließlich kommt Kramaric einfach nicht darüber hinweg, dass sein immer noch abstiegsgefährdeter Klub eine derart schlechte Bundesliga-Saison spielt - und genau das machte der Kroate (erneut) verbal deutlich. „In dieser Truppe steckt so viel mehr Potenzial. Deshalb bin ich nicht glücklich darüber, wo wir stehen und wie wir spielen“, sagte Kramaric bei Sky: „Ich will eine Mannschaft sehen, die gewinnen will. Ich hoffe, dass wir nächste Saison bereit sein werden.“