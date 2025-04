Spieler des Tages: Shuto Machino (Holstein Kiel)

Shuto Machino setzte zu einem wilden Jubellauf an und brüllte seine ganze Freude heraus. Später, in den Katakomben des Holstein-Stadions, sprach der Japaner dann deutlich leiser über den Last-Minute-Treffer zum 4:3 (2:0)-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach, der sein Team im Kampf um den Klassenerhalt weiter hoffen lässt.

„Ich bin wirklich froh, dass mein Tor uns zum Sieg geführt hat. Wir haben noch drei Spiele vor uns und ich möchte der Mannschaft natürlich gerne mit weiteren Treffern helfen, um am Ende in der Bundesliga zu bleiben“, sagte der 25-Jährige, der für den Außenseiter aus dem hohen Norden mit nun schon zehn Saisontoren immer mehr zum Trumpf wird im engen Rennen um den Relegationsplatz 16.

Einen Machino in Topform braucht Kiel auch im ultimativen Endspurt, angefangen mit der Auswärtspartie in Augsburg, in der die nächsten Punkte folgen müssen. Damit auch in der kommenden Saison weitere Glanzmomente von Machino und Co. in der Bundesliga folgen können.