St. Paulis Genossenschaft: Mehr als 27 Millionen eingenommen

Uli Hoeneß und Co. haben der Genossenschaft des FC St. Pauli Einnahmen von über 27 Millionen Euro beschert. Zum Ende der Zeichnungsphase am 31. März haben zudem „weit mehr als 21.000 Menschen“ Anteile an der Football Cooperative Sankt Pauli 2024 eG erworben, wie der Klub am Dienstag mitteilte.