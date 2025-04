Startelf-Einsatz gegen Inter? Flammendes Plädoyer für Müller

Ex-Nationalspieler Sami Khedira bezieht zu den Chancen des FC Bayern in Mailand und der Rolle von Thomas Müller Stellung.

Am Mittwoch geht es für den FC Bayern in der Champions League um alles. Im Rückspiel gegen Inter Mailand (ab 21 Uhr im LIVETICKER) will das Team von Trainer Vincent Kompany die 1:2-Pleite aus dem Hinspiel umdrehen, um weiterhin vom Finale dahoam träumen zu können. Alles andere als eine einfache Aufgabe. Ex-Nationalspieler Sami Khedira hält ein Plädoyer für einen Startelf-Einsatz von Thomas Müller.