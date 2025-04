Strauchelt Mainz im Endspurt? "Keine riesige Delle"

Nur Remis gegen den Tabellenletzten, das dritte sieglose Bundesligaspiel in Folge - flattern bei den Überfliegern aus Mainz im Kampf um die Champions League plötzlich die Nerven? „Wir sind enttäuscht, wir müssen ein Spiel wie dieses gewinnen“, gestand Trainer Bo Henriksen nach dem 1:1 (0:1) am Samstagnachmittag gegen Holstein Kiel.

Es gebe solche Tage, an denen der Ball nicht reingeht oder nur an den Pfosten, fügte Nebel an - gleich zweimal hatte Mainz gegen Kiel Aluminium getroffen. Und hatte doch Glück, dass auch Kiel nach dem Traumtor durch Alexander Bernhardsson (34.) in der zweiten Hälfte am Pfosten scheiterte. „Es hat heute nicht gereicht“, resümierte Nebel, „wir werden uns davon nicht runterziehen lassen.“