Toppmöller: Ausscheiden als „Startschuss zum größten Erfolg“?

Trainer Dino Toppmöller will das Scheitern in der Europa League mit Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt als Grundstein für eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft nutzen. „Manchmal sind die bittersten Momente der Startschuss zum größten Erfolg“, sagte er am Tag nach der 0:1-Niederlage im Viertelfinale gegen Tottenham Hotspur und verwies dabei auf den DFB-Pokalsieg 2018 sowie den Triumph in der Europa League 2022. Beiden Titeln war eine bittere Niederlage vorausgegangen.