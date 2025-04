Diese Aussage im Dopa kauft Lothar Matthäus Max Eberl nicht ab

Matthäus findet, es knirscht sehr wohl

Matthäus bekräftigte - entgegen der wiederholten gegenteiligen Versicherung Eberls im STAHLWERK Doppelpass am Sonntag - seine Sicht, dass es zwischen Eberl und Hoeneß knirsche. „Einer sitzt an der Säbener Straße, der andere am Tegernsee - und anscheinend gibt es keine direkte Verbindung zwischen ihnen“, findet Matthäus weiterhin.

Matthäus rät Müller zu Wechsel in die USA

„Thomas hat so viele Möglichkeiten, aber ich könnte ihn mir sehr gut in der MLS vorstellen“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler am Donnerstag bei einem Sky-Pressetermin in München.